У Сумах депутатів міськради перевірять на наявність у них громадянства РФ

Як передає кореспондент УНІАН, ініціатива про таку перевірку надійшла від самого депутатського корпусу сьогодні, 6 серпня, під час сесії міськради.

Зокрема, у своєму депутатському запиті Олександр Байдак зазначив, що він має інформацію, надану жителями міста, щодо наявності в окремих депутатів міськради, а також Сумської обласної ради другого громадянства, зокрема РФ.Читайте такожУ Росії набув чинності закон про приховування подвійного громадянства

«Вимагаю терміново провести перевірку на користь національної безпеки і захисту територіальної громади», - заявив Байдак.

Його ініціативу під час голосування підтримали 39 депутатів.

Після сесії звернення депутатів буде передано в Міграційну службу України, СБУ і прокуратуру.