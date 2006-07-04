Регіони блокують сесійну залу
10:32, 04 липня 2006Політика
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Заблоковані трибуна, президія, а також урядова та суддівська ложі
Народні депутати з фракції Партії регіонів продовжують блокування роботи парламенту. Сесійне засідання Верховної Ради України не відкрито.
Як передає кореспондент УНІАН, депутати заблокували трибуну, президію, а також урядову та суддівську ложі та сектор, де розміщена система «Рада».
В сесійній залі присутні народні депутати з усіх фракцій парламенту. Деякі з них сидять на своїх робочих місцях, деякі - в переходах розмовляють між собою. В сесійній залі фракцією Партії регіонів розміщені плакати – «Партія регіонів в опозиції до помаранчевої безвідповідальності і непрофесіоналізму!», «Ні, помаранчевій диктатурі!», «Ні!» виборам спікера пакетним голосуванням!», «Закон один для всіх».
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