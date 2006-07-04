Регіони блокують сесійну залу

Народні депутати з фракції Партії регіонів продовжують блокування роботи парламенту. Сесійне засідання Верховної Ради України не відкрито.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати заблокували трибуну, президію, а також урядову та суддівську ложі та сектор, де розміщена система «Рада».

В сесійній залі присутні народні депутати з усіх фракцій парламенту. Деякі з них сидять на своїх робочих місцях, деякі - в переходах розмовляють між собою. В сесійній залі фракцією Партії регіонів розміщені плакати – «Партія регіонів в опозиції до помаранчевої безвідповідальності і непрофесіоналізму!», «Ні, помаранчевій диктатурі!», «Ні!» виборам спікера пакетним голосуванням!», «Закон один для всіх».