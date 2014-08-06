Росія програла війну за серця українців - президент Польщі

Президент Польщі Броніслав Коморовський вважає, що Росія програла війну за серця українців, які після останніх подій однозначно пов'язуватимуть своє майбутнє із західним світом.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Коморовський сказав сьогодні журналістам у Кракові.

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"Без сумніву, в одному можна бути впевненим, що такий є трагічний розвиток російсько-українських відносин - втрата Криму, війна з українськими сепаратистами, яких підтримує Російська держава, на моє переконання, надовго, якщо не назавжди, буде заохочувати Україну та українців шукати безпеки, раціональності та розвитку в рамках західного світу", - сказав президент Польщі, якого цитує його прес-служба.

За словами Коморовського, "це вже сталося". "Росія, можливо, може виграти битву, але програла війну за душу, серця та думки України", - наголосив Коморовський.