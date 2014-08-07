У Дніпропетровську за спробу продажу гранат затримано військовослужбовця

00:26, 07 серпня 2014
Політика
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У Дніпропетровську 5 серпня працівники міліції затримали військовослужбовця, який намагався продати 6 гранат РГД-5 із запалами по 600 грн за одиницю. 

/ guns.ru


Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, «встановлено, що військовослужбовець, 28-річний житель Дніпропетровська, приїхав із зони проведення Антитерористичної операції, «прихопивши» із собою вибухонебезпечні предмети з метою перепродати». 

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка міліціонери вилучили ще 24 гранати РГД-5. 

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Наразі стосовно підозрюваного відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

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