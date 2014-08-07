Вночі терористи обстріляли Луганськ, ситуація в місті критична

Як повідомила УНІАН прес-служба міськради, вже близько двох тижнів значну частину городян відключено від енергопостачання – відсутнє світло і вода. З 3 серпня знеструмлено все місто, не працює стаціонарний і мобільний зв'язок.

У ніч з 6 на 7 серпня в Луганську продовжувалися збройні протистояння, райони міста знову було обстріляно, є пошкодження житлових будинків і об'єктів соціальної сфери.

На всій території обласного центру тривалий час відсутнє світло і вода, в деяких районах міста вода йде самопливом. З 26 липня у водопровідну мережу надходить вода, знезаражена не в повному обсязі. У місті не залишилося запасів пального.

Читайте такожУ Луганську залишаються чверть мільйона мирних жителівЗначну частину магазинів закрито. При цьому в місті продають хліб з лотків, за ним - великі черги. Є кілька відкритих точок, які працюють через електрогенератори, де в наявності є продукція ТМ «Луганські делікатеси».

Незважаючи на постійний обстріл міста, міські служби продовжують виконувати свою роботу – двірники прибирають вулиці і територію житлових районів.

Читайте також5 серпня понад півтисячі осіб виїхали "зеленим коридором" із ЛуганськаЗначну частину автомобілів комунального підприємства «Луганський центр утилізації відходів» було пошкоджено в результаті попадання снарядів, однак міська влада шукає шляхи вирішення проблеми вивезення сміття для того, щоб не допустити в місті екологічної катастрофи.

У Луганську не працюють банки, не виплачуються пенсії, зарплати і соціальні виплати.