На Хрещатику з боку вулиці Прорізної почалися сутички
12:05, 07 серпня 2014Політика
0 0
На Хрещатику з боку вулиці Прорізної між правоохоронцями, комунальниками та "мешканцями Майдану" відбуваються сутички.
Між правоохоронцями, комунальниками та "майданівцями" відбуваються сутички / Фото Viktor Gurniak
Як передає кореспондент УНІАН, на боці так званих “майданівців” знаходяться близько 200 людей, озброєних битами і металевими дротами.
Для того, щоб більш активно чинити опір правоохоронцям та відтіснити їх подалі від Майдану, ці люди розбирають бруківку.
Читайте такожНа Майдані міліція затримала кількох людей з вогнепальною зброєю (фоторепортаж) Водночас, у столичній міліції поки не володіють інформацією щодо постраждалих з обох сторін або затриманих.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter