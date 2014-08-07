На Хрещатику з боку вулиці Прорізної почалися сутички

Як передає кореспондент УНІАН, на боці так званих “майданівців” знаходяться близько 200 людей, озброєних битами і металевими дротами.

Для того, щоб більш активно чинити опір правоохоронцям та відтіснити їх подалі від Майдану, ці люди розбирають бруківку.

Читайте такожНа Майдані міліція затримала кількох людей з вогнепальною зброєю (фоторепортаж) Водночас, у столичній міліції поки не володіють інформацією щодо постраждалих з обох сторін або затриманих.