На прилеглих до Хрещатика вулицях відновили рух транспорту

Близько 500 комунальників та 200 киян продовжують прибирати вулицю Хрещатик та прилеглі території від сміття і бруду. На центральній вулиці столиці ремонтують освітлення. Про це повідомив керівник КК «Київавтодор» Володимир Жуков.

«Вивозять сміття 50 самоскидів та 12 погрузчиків. Також дорожнє освітлення на Хрещатику та Майдані Незалежності ремонтують дві телескопічні вишки. Вони миють та відчищають закопчені світильники, замінюють перегорілі лампочки. Також у центрі працюють поливальні машини», - розповів Володимир Жуков.

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Він зазначив, що комунальники та кияни вже повністю прибрали територію вздовж Хрещатика зі сторони Консерваторії.

«Наразі залишився останній намет біля вулиці Городецького – його мешканці зараз вивозять свої речі. Також працівники комунальних підприємств та звичайні кияни продовжують розбирати сцену. Сподіваюся, що до вечора на Хрещатику буде наведений лад», - сказав Володимир Жуков.

Генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» повідомив, що вчора техніка, яка вивозила сміття з Хрещатика та Майдану, зробила не менше 500 рейсів і вивезла кількасот тонн відходів.

«Це сотні тонн різноманітного сміття – колод, залишків наметів, ганчір’я, метал, граніт. Сьогодні самоскиди вже встигли зробити не менше сотні виїздів зі сміттям», – підсумував Володимир Жуков.