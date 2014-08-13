Сьогодні оберуть нового голову УПЦ МП

Інтронізація нового глави церкви відбудеться 17 серпня.

Обрання предстоятеля пройде у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі у трапезній палаті у Храмі преподобних Антонія і Феодосія. Голосування буде проходити таємно, в бюлетень внесені імена всіх 74-х діючих єпископів. У Соборі також візьмуть участь 9 позаштатних єпископів, які зараз знаходяться на спокої.

Голосування буде проходити у два тури: у першому турі з 74-х єпископів буде визначено три кандидатури, а в другому турі з цих трьох кандидатур буде обраний предстоятель УПЦ МП.

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Серед претендентів на пост глави УПЦ МП найчастіше називають митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія, який з лютого є місцеблюстителем Київської митрополичої кафедри.

Повноправним головою Української Православної Церкви новообраний Київський митрополит стане лише після отримання благословенній грамоти від Московського патріарха і після урочистої інтронізації.