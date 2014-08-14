У низці визволених міст Донеччини досі транслюють телеканали РФ: мешканці обурені

Про це скайпом під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», повідомила тимчасова переселенка і волонтер з Донецька Олена Попович.

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За її словами, у цих містах починають відновлювати навчальні заклади, розпочались соціальні виплати, водночас жителі деяких визволених міст обурені тим, що там продовжується трансляція російських телеканалів.

«Мені телефонували люди, які вже знаходяться на звільнених територіях, з дуже великим обуренням. Вони кажуть, що до цих пір продовжується трансляція російських телеканалів. Там відновлюють роботу українські телеканали, але не в повному обсязі, але російські канали досі мовлять. Люди обурюються! Вони не хочуть це дивитись і чути. Мені здається, що ми все-таки програємо інформаційну війну, і з цим потрібно щось робити… Я не знаю, хто цим може зайнятись, але з цим щось потрібно дуже швидко робити», - наголосила Попович.

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У свою чергу, народний депутат України від «УДАРу» Єгор Фірсов наголосив на тому, що для цього не потрібно приймати додаткових спеціальних законів. «Потрібно просто виконувати ті, які є. І вже зараз є відповідне рішення суду, де забороняється трансляція російських телеканалів на території Донецької та Луганської області. Тут питання насправді до губернатора Донецької області та до прокуратури, яка повинна відслідковувати ці моменти і відповідно реагувати», - сказав Фірсов.