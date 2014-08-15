Військові перевіряють інформацію про перетин кордону "гуманітарним конвоєм" і російськими БТРами

Про це УНІАН повідомили джерела в Державній прикордонній службі України та в Міністерстві оборони.

Також військові перевіряють інформацію про в'їзд на територію України колони з кількох десятків російських БТРів і військових машин.

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Як повідомляв УНІАН, московський кореспондент The Guardian Шон Вокер. повідомив, що став свідком перетину кордону російською технікою.

Спецкорр The New Times повідомив, що у колоні бронетехніки рухаються: кілька десятків БМП, військові машини піхоти, військові вантажівки, які тягнуть за собою артилерію