Росія надіслала напівпорожні вантажівки, щоб не було зносу - ЗМІ

Про це розповів РІА Новости представник підмосковного транспортного підприємства - перевізника гуманітарного вантажу.

В інтернеті раніше з'явилися фотографії, на яких вантажівки з гумконвою заповнені лише частково.

Читайте такожУкраїна буде наполягати на огляді гуманітарного вантажу з Росії - Геращенко

"Камази" не завантажені повністю, щоб не було надмірного зносу ще не обкатаних автомобілів, багато з яких 2014 випуску ", - сказав співрозмовник агентства.

Крім того, за його словами, колону супроводжує обмежена кількість людей.

"Це значить, що в разі поломки техніки і зупинки на трасі перевантажити багатотонну вантажівку вручну по інших машинах, до того ж завантажених повністю, було б дуже непросто", - сказав співрозмовник агентства.

"До того ж, повністю завантажений фургон недостатньо швидко йде в гору, що зважаючи на велику кількість машин сильно впливало б на швидкість пересування колони. А вантаж необхідно було доставити швидко зважаючи на складну гуманітарну ситуацію на сході України", - додав він.