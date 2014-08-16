Росія надіслала напівпорожні вантажівки, щоб не було зносу - ЗМІ
"Камази" з російською гуманітарною допомогою для жителів південного сходу України були завантажені не повністю відповідно до техрегламентом для нових машин, багато з яких ще не пройшли обкатку.
Про це розповів РІА Новости представник підмосковного транспортного підприємства - перевізника гуманітарного вантажу.
В інтернеті раніше з'явилися фотографії, на яких вантажівки з гумконвою заповнені лише частково.
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"Камази" не завантажені повністю, щоб не було надмірного зносу ще не обкатаних автомобілів, багато з яких 2014 випуску ", - сказав співрозмовник агентства.
Крім того, за його словами, колону супроводжує обмежена кількість людей.
"Це значить, що в разі поломки техніки і зупинки на трасі перевантажити багатотонну вантажівку вручну по інших машинах, до того ж завантажених повністю, було б дуже непросто", - сказав співрозмовник агентства.
"До того ж, повністю завантажений фургон недостатньо швидко йде в гору, що зважаючи на велику кількість машин сильно впливало б на швидкість пересування колони. А вантаж необхідно було доставити швидко зважаючи на складну гуманітарну ситуацію на сході України", - додав він.