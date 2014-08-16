У Донецьку знову стріляли: загинули ще 4 мирних жителів

У Донецьку не припиняються обстріли. Станом на 18.00, у місті загинули ще 4 мирних жителів.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Донецької міської ради.

"Одна людина загинула в результаті попадання снаряду по вулиці Більшовиків 4, ще один загиблий в Ленінському районі по вулиці Зубкова 2. Також два мирних жителів загинули на мосту між Ленінським і Будьоновським районами, які ймовірно є працівниками ДМЗ", - зазначають у міськраді.

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Крім того, в результаті обстрілу частково або повністю зруйновані житлові будинки по вулицях Купріна, Більшовиків, Новоазовська, Шуберта, Чистякова, Паганіні, Крепильщиков, Варшавська, Кемерівська, Ковальська, Брикетна, Ісакова, Великоанадольська.

На багатьох адресах виникли пожежі, локалізацією яких досі займаються чергові бригади МНС України в Донецькій області.

Протягом дня 16 серпня енергетики продовжували відновлювати подачу електроенергії в місто, пошкоджену в результаті бойових дій.