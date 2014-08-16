У Донецьку працюють всі життєво важливі комунальні служби – міськрада
У Донецьку на даний час (станом на ранок 16 серпня) обстановка залишається напруженою, але, незважаючи на це, працюють всі комунальні служби, що забезпечують життєдіяльність міста.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.
У міськраді також зазначили, що минулої ночі, за повідомленнями городян, звуки залпів і вибухів лунали по всьому місту. В результаті попадання снарядів пошкоджено житлові будинки №19 по вул. Бахрушина у Кіровському районі і №13 по вул. Кренкеля у Куйбишевському районі - зруйновано крівля і постраждали особисті речі мешканців. Крім того, за інформацією ДСНС, у Київському районі зафіксовано факт попадання снаряда у двір приватного житлового будинку №71 по вул. Благовіщенській.
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