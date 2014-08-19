Сьогодні виповнилося 23 роки спробі "серпневого путчу"

Сьогодні виповнюється 23 роки з часу спроби державного перевороту в СРСР.

В 6 годин ранку по Москві ЗМІ СРСР оголосили про введення в країні надзвичайного стану та про нездатність Президента СРСР Михайла Горбачова виконувати свої функції за станом здоров'я (насправді Горбачов був заблокований на дачі в Криму).

Влада перейшла до Державного Комітету з надзвичайного стану (ДКНС). Згодом у Москву входять підрозділи Таманської мотострілецької дивізії і Кантемирівській танкової дивізії. Всього в місто вводяться близько 4 тисяч військовослужбовців, 362 танка, 427 бронетранспортерів і БМП. Деякі члени ДКНС, зокрема, екс-прем'єр СРСР Валентин Павлов стверджували, що ДКНС не приймав рішення про введення військ і хто давав відповідну команду, незрозуміло.

Пізніше Борис Єльцин провів телефонні переговори і зустрічі зі своїми найближчими соратниками - Русланом Хасбулатовим, Генадієм Бурбулісом, Михайлом Полтораніним, Сергієм Шахраєм, Анатолієм Собчаком та іншими.

Прибувши на роботу о 9 годині ранку, Борис Єльцин організував у Білому домі центр опору ГКЧП, яке набув форми багатотисячних мітингів. У Москві люди збиралися біля будівлі Верховної ради РРФСР, а в Ленінграді на Ісаакіївській площі. Присутні почали будувати барикади і поширювати саморобні листівки.

В 12 годин з танка Б. Н. Єльцин звернувся до присутніх на мітингу, і назвав те, що трапилося, державним переворотом.

Протягом наступних трьох днів переворот провалився, однак він запустив ланцюжок подій, що остаточно зруйнували СРСР. Саме після спроби перевороту 24 серпня 1991 року була проголошена незалежність України.

За матеріалами: Твоя історія

На відео нижче журналіст Сергій Медведєв розповідає про обстановку навколо Білого дому 19 серпня і сам же сумнівається, що цей репортаж вийде в ефір.