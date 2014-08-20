У Москві провели дитячий показ мод, де "Україна намагається покінчити з собою"

Особливістю показу її колекції стала спеціальна постановка. Діти, одягнені в костюми різних країн показали номер, в якому дівчина одягнена у кольори національного прапору України, направляла пістолет на всі країни, а потім на глядачів у залі, пише Українська правда. Життя.

Пізніше, дитина приставила зброю до власної скроні, а "інші країни", зокрема дитина в костюмі Росії "врятувала" її від самогубства.

Ведучий, перед стартом показу повідомив, що колекція називається "діти миру проти війни". "Вона навіяна подіями в Україні. В ній є 9 образів, кожен з яких символізує країни: Україну, Росію, США, Німеччину, Китай, Італію, Франція, Англія. Греція. Зміст колекції автора в тому, що всі діти у світі дружні і єдині. І задача автора була в тому, щоб звернути увагу на мир в усьому мирі", - розповів ведучий.

Особливо підкреслюється, що жодних політичних натяків у показі нема.