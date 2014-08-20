У Харцизьку терористи з "Градів" ведуть обстріл у напрямі Іловайська і Зугреса

Про це УНІАН повідомили місцеві жителі, що стали очевидцями подій.

«У нас у Харцизьку, біля межі міста є Колосниківська балка. Звідти терористи з «Градів» зараз ведуть обстріл у напрямі Іловайська і Зугреса. І це триває вже тиждень. Вони також з «Градів» ведуть хаотичний обстріл житлових кварталів нашого міста», - повідомляють обурені очевидці.

Вони також розповіли, що вчора, 19 серпня, терористи з боку Макіївки заїхали і розташувалися зі своєю військовою технікою в районі Харцизького трубного заводу.

«Ми зараз постійно сидимо у бомбосховищах і підвалах», - бідкалися мирні жителі.

Також вони повідомили, що дуже багато жителів Харцизька виїхали і продовжують масово виїжджати з міста.

Читайте такожТерористи з "Градів" обстріляли селище Оленівка на Донеччині - РНБО«На жаль, приватні перевізники наживаються на біді - зараз з людини просять 600 грн за те, щоб довезти до Харкова, тоді як у мирний час цей коштувало не дорожче за 100 -120 грн. А до Маріуполя з Харцизька погоджуються довезти за 1,3 тис. грн. Але пенсій ми не одержуємо вже 2 місяці, а продукти в магазинах можна купити тільки за готівку, банківські картки ніде не приймають», - пояснюють жителі Харцизька і заявляють, що чекають якнайшвидшого звільнення міста Нацгвардією.