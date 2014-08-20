Порошенко: На Донбасі воюють кадрові російські військовослужбовці

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, президент висловив подяку Генеральному секретарю за підтримку миру та деескалації ситуації на Донбасі.

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Глава держави наголосив, що в Україні немає внутрішнього конфлікту. «Люди в Донецьку та Луганську прагнуть миру. Імплементація мирного плану, який ми запропонували, визначає наші дії. Ми свідомі того, що ситуацію не можна вирішити лише військовими засобами», - зазначив президент.

Глава держави поінформував про розстріл бойовиками колони мирних громадян, які намагалися покинути Луганськ.

Президент також повідомив про ініціативу української сторони направити міжнародну гуманітарну допомогу до Луганська, який, перебуваючи під контролем терористів, опинився на порозі гуманітарної катастрофи.

Президент наголосив, що на Донбасі воюють кадрові російські військовослужбовці. Є інформація, що РФ продовжує надсилати новітню зброю: танки, артилерію, ракетні установки, такі ж, з яких був збитий літак «Малайзійських авіаліній». «Я впевнений, атака на цивільний літак трактується усіма, як міжнародний тероризм, і злочинці, які причетні до цього, мають бути притягнуті до відповідальності», - наголосив Порошенко.

Також Президент звернув увагу на проблему заручників, які були захоплені і незаконно утримуються в Росії. «Звичайні громадяни України були викрадені терористами, і немає жодного пояснення, як так сталося, що вони опинилися в російських тюрмах. Ми прагнемо, щоб міжнародна спільнота допомогла нам у звільненні наших полонених», - сказав президент.

Заступник Генерального секретаря ООН подякував президенту від імені Генерального секретаря за його мирні ініціативи та запросив його взяти участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, яке відбудеться наступного місяця в Нью-Йорку.