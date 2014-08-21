Порошенко поїде з візитом в Миколаїв

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційно-аналітичного забезпечення Миколаївської обласної держадміністрації, президент планує відвідати 79-у миколаївську окрему аеромобільну бригаду (ОАМБ), а також суднобудівно-судноремонтний завод "Нібулон".

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У ході візиту глава держави ознайомиться з підготовкою та матеріально-технічним забезпеченням військовослужбовців 79-ї ОАМБ, вручить державні нагороди військовослужбовцям та ордер на квартиру сім'ї загиблого військовослужбовця.

Крім того, планується, що Петро Порошенко передасть броньовану машину швидкої медичної допомоги, створену на базі БТР-70, військовослужбовцям бригади.

У другій половині дня президент відвідає суднобудівно-судноремонтний завод "Нібулон", де візьме участь у церемонії спуску на воду морських буксирів і закладки нових кораблів.