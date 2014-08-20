Порошенко звільнив голову Херсонської ОДА Одарченко
13:10, 20 серпня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко звільнив голову Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) Юрія Одарченка.
Юрій Одарченко звільнений з посади голови ОДА / фото УНІАН
Про це йдеться в повідомленні в газеті "Урядовий кур'єр" від 20 серпня.
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У той же час, ресурс "ХЕРСОН Онлайн" з посиланням на джерело в ОДА повідомив, що Кабміном вже погоджена кандидатура нового голови ОДА - на цю посаду буде призначений народний депутат від УДАРу Андрій Путілов.
Як повідомляв УНІАН, 25 липня голова Херсонської ОДА Юрій Одарченко подав заяву про звільнення. У ньому Юрій Одарченко зазначив, що його відставка пов'язана з відставкою глави Кабміну Арсенія Яценюка.
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