Нідерланди допоможуть Україні відбудувати Донбас

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС України, про це міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Франс Тіммерманс, який перебуває в Україні з робочим візитом, заявив на зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Основна увага під час зустрічі була присвячена ситуації на Донбасі та практичним заходам української сторони та міжнародного співтовариства щодо її врегулювання.

У цьому зв’язку Тіммерманс наголосив на готовності Нідерландів надавати сприяння Україні у відбудові інфраструктури Донбасу та сприяти у подоланні гуманітарної кризи в регіоні.

Читайте такожЗМІ: Нідерланди відправили на допомогу українським силовикам свого офіцера зв'язкуОкремо під час переговорів йшлося про взаємодію двох країн з питань європейської інтеграції України, зокрема в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та реалізації другої фази Плану дій запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до ЄС.

Глави зовнішньополітичних відомств України та Нідерландів також наголосили на необхідності якомога швидшого розслідування обставин збиття літака «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній» та притягнення до відповідальності винних у цьому терористичному акті.