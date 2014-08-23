Донецькі терористи обстріляли підприємства і замінували газопровід - РНБО

Про це в ході брифінгу заявив спікер інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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Зокрема, в Ясинуватій Донецької області в результаті обстрілу бойовиками пошкоджені коксохімічний і машинобудівний заводи, а в Алчевську терористи обстріляли газорозподільну станцію, через що припинилося газопостачання до Алчевська, Перевальська і Алчевського меткомбінату.

Крім цього, в районі села Погоди Артемівського району Донецької області бойовики замінували газопровід.