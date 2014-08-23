Порошенко: заберіть іноземних найманців з нашої країни - і буде мир

Президент України Петро Порошенко сподівається, що його мирний план буде реалізований.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві.

“Що стосується мирного процесу, ми говоримо про імплементацію мого мирного плану. Я нагадую, це є і децентралізація, і механізми амністії, і механізми відродження інфраструктури, і механізми забезпечення певних соціальних гарантій. І я впевнений, що нарешті прийшов час, коли потрібно припинити говорити про війну і нарешті почати говорити про мир”, - сказав президент.

Порошенко підкреслив, що за два місяці змінилось дуже багато, і головне – жителі Донецької та Луганської областей більше не підтримують найманців, які присутні на їхній територій і які принесли їм війну.

На переконання президента, люди вже мали час розібратись, хто є справжнім другом, а хто - ні.

При цьому він підкреслив, що для того, аби вирішити проблему, достатньо здійснити один важливий крок - прибрати іноземних найманців з території Донбасу.

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Порошенко нагадав, що Україна вже двічі в односторонньому порядку оголошувала режим припинення вогню, а також - після терористичного акту щодо літака “Боїнг-777”.

“Сьогодні відбуваються консультації в рамках тристоронньої контактної групи. Ми знаємо про те, що українська сторона готова була оголосити припинення вогню для проведення (гуманітарного) конвою, який би був належним чином оформлений українськими прикордонними і митними службами, але цього не відбулося. І зараз продовжується ведення мінометного обстрілу... І можу лише підтвердити, що Україна готова і здатна забезпечити мирне врегулювання. Хто нам в цьому заважає - іноземні найманці. Заберіть, будь ласка, людей зі зброєю з нашої території, і я можу наголосити, що мир в Україні буде встановлений дуже швидко”, - сказав Порошенко.