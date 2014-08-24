У Луганську проблеми з продуктами, ліками та питною водою

Жителі Луганська потребують допомоги. Продуктів і медикаментів не вистачає, доступ до чистої води вкрай ускладнений. Про це йдеться на сайті Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

«Телефонні лінії та інші канали зв'язку в Луганську не працюють, - сказав Лоран Корба, керівник управління оперативної діяльності МКЧХ в Європі та Центральній Азії. - Так що отримання інформації від групи наших співробітників, які знаходяться там ось уже кілька днів, являє собою складну задачу. Ясно, що люди, які живуть там, потребують допомоги. Продуктів і медикаментів не вистачає, доступ до чистої води вкрай ускладнений. Необхідно приймати термінові заходи щодо поліпшення становища».

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Наскільки дозволяють умови безпеки, МКЧХ намагається провести оцінку потреб і робить все можливе, щоб розширити масштаби своєї діяльності в Луганську та інших районах східної України. Багато місцевих жителів ось вже декілька тижнів не отримують ніякої інформації про долю своїх близьких, і відновлення контактів між ними є ще одним пріоритетним напрямком роботи МКЧХ.