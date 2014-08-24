У Києві пройшов військовий парад

Спеціально до Дня Незалежності України у центрі Києві о 9:00 пройшов військовий парад, в якому взяли участь 120 учасників АТО.

«На відміну від багатьох попередніх, нинішній військовий парад пройшов в умовах, коли країна у вкрай складних умовах захищає східний кордон. Тому досить символічним було проходження по Хрещатику 24 серпня зведеної «коробки» АТО, куди увійшли 120 учасників бойових дій на сході», - йдеться в повідомленні Відділу з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

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Крім того, на головній вулиці столиці пройшли новітні зразки військової техніки, виготовлені в Україні: БТР-3, БТР-4Е, броньовані автомобілі "Дозор", а також РСЗВ "Град", РСЗВ "Смерч", комплекси зенітно-повітряної оборони "Оса", "Точка-У", "С-300".

У параді взяли участь курсанти військових навчальних закладів та навчальних закладів МВС України, підрозділи усіх видів військ, що входять до складу Збройних сил України.