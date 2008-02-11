Кириленко пояснює заяву Януковича бажанням «знову заповзти до влади»

Лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО заперечує можливість переформатування парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам, коментуючи заяву лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА щодо можливості іншого формату парламентської більшості.

В.КИРИЛЕНКО нагадав, що рішення про створення парламентської коаліції чітко передбачає союз НУ-НС з Блоком Юлії Тимошенко.

Крім того, за його словами, угода про створення блоку "Наша Україна – Народна самооборона" «не передбачає участі у коаліції Партії регіонів і КПУ».

В.КИРИЛЕНКО також висловив упевненість, що ніхто із депутатів фракції НУ-НС не бажає іншого формату коаліції, ніж із БЮТ. «Ніхто іншого формату не хоче, а якщо і хотіли, то швидко впевнилися у хибності цієї позиції», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

На його думку, сьогодні недоцільно вести розмови про дострокові вибори. «Жодних юридичних підстав для цього не має», - сказав депутат.

За словами В.КИРИЛЕНКА, усі ці розмови продиктовані лише політичним бажанням Партії регіонів «знову заповзти до влади».

Як повідомляв УНІАН, лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ вважає можливими варіантами виходу з парламентської кризи ще одні дострокові вибори або зміну формату коаліції.

Про це він заявив в інтерв’ю ряду українських телеканалів. "Будемо відверті - як може працювати парламент, в якому більшість складає 227 депутатів? Треба визнати, що така коаліції не здатна працювати ефективно", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, відповідь на це запитання "лежить на поверхні", і це - дострокові вибори. "Тільки коли і в який спосіб вони будуть – це питання дискусії, питання юристів", - пояснив екс-прем`єр.

"Можливо, буде знайдено інший вихід. Можливо, буде створено інший формат коаліції, ми ще не знаємо", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи справді він вважає можливим переформатування коаліції, В.ЯНУКОВИЧ зазначив: "Я це сказав як припущення. Все можливо. Заради України, заради держави, українського народу. Нічого неможливого не буває".