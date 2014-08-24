В Одесі проходить військово-морський парад

Парад демонструє можливості бойових кораблів і катерів Військово-морських сил Збройних сил України та Одеського загону морської охорони Державної прикордонної служби України під час проведення заходів бойової підготовки.

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Перед початком параду до його учасників з вітальним словом звернувся президент України – верховний головнокомандувач ЗСУ Петро Порошенко.

До заходів залучено 22 корабля, катера і судна ВМС та Одеського загону морської охорони, зокрема фрегат «Гетьман Сагайдачний», середній десантний корабель «Кіровоград», ракетний катер «Прилуки», рейдовий тральщик «Генічеськ», артилерійський катер «Скадовськ», санітарний катер «Сокаль», кораблі морської охорони «Григорій Куропятников», «Павло Державін», катер морської охорони «Одеса» та інші.

Також у параді на честь Дня незалежності України візьмуть участь судна Одеського морського торговельного порту, представники аероклубу «Одеса» та Одеського яхт-клубу.