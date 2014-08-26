Семенченко просить негайного підкріплення для "Донбасу"

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Зараз негайно необхідно зупинити відхід того, що до цього прикривало нам тил, тобто ввірених вашому відомству частин з району Кутейникове-Старобешеве, повернути артилерію і нанести масований удар в цей район з обов'язковим використанням бронетехніки", – написав Семенченко.

Комбат "Донбасу" дав зрозуміти, що неодноразово попереджав про "ситуацію, що складається в секторі Б", а також в неділю і понеділок – про прорив танків з Сектора Д і з боку російського кордону, проте підкріплення так і не отримав.

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"У разі, якщо це не буде зроблено і ситуація буде погіршуватися і далі, залишу за собою право трактувати бездіяльність керівництва ЗСУ в найнегативнішому варіанті. Якщо треба – самі стаєте з пістолетом на дорозі і тримайте ситуацію. Дійте врешті-решт!" – написав він.

"Вибачте мене. Я не можу написати, що конкретно відбувається зараз. Це читаєте не тільки ви ...", - додав Семенченко