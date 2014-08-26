Клімкін передбачає непрості переговори в Мінську
03:22, 26 серпня 2014Політика
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Міністер закордонних справ України Павло Клімкін не виключає наявність труднощів у проведенні зустрічі "Євразійської трійки", України і ЄС у Мінську у вівторок, 26 серпня.
Клімкін предвилит непрості переговори в Мінську / УНІАН
Про це він написав у своєму Twitter.
"Мінськ буде складний, і ми готові до дипломатичного бою. Президент налаштований рішуче. Нас розхитують дезінформацією, тому прошу: зберігайте спокій", - зазначив він.
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У Мінську 26 серпня відбудеться зустріч у форматі Україна - Європейський Союз "Євразійська трійка" (Білорусь, Казахстан, Росія). На порядку денному зустрічі будуть питання, пов'язані з виконанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, енергетичною безпекою і стабілізацією ситуації на Донбасі.
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