Кримські татари купили тепловізор для батальйону "Крим"
Самооборона Волині почала надавати допомогу батальйону «Крим», який дислокується на базі батальйону «Донбас».
Самооборонівці знайшли спонсорів серед кримських бізнесменів, які забезпечили батальйон тепловізором. Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на сайт волинської Самооборони Майдану.
«Бійці військового формування звернулися до Самооборони Майдану Волині з проханням про допомогу. Так, завдяки волонтеру Роману Мартинюку і Союзу ветеранів Афганістану Самооборона передала бійцям 10 «народних» бронежилетів», – йдеться в повідомленні.
Читайте такожНа свята кримські татари прикрасили Бахчисарай прапорами України (фото)Крім цього, з Луцька були доставлені 10 пар наколінників, 10 пар – налокітників, п'ять рацій. Також вдалося купити тепловізор за 4500 доларів. Кошти на його придбання передали підприємці з Криму.
«Незважаючи на те, що колеги-волонтери стверджували, що знайти його (тепловізор – ред.) практично неможливо, відправили тепловізор з дальністю 1200 м, про що так просили хлопці», – повідомив заступник керівника Штабу Самооборони Волині Сергій Чуриков.
Читайте такожКримські татари пропонують поширити АРК на південь ХерсонщиниУ Самообороні Волині повідомили, що спонсори недешевої покупки – кримські татари, які зараз живуть на території окупованого півострова.
«Зі зрозумілих причин, я не можу надати інформацію про них. Скажу лише, що хлопці татарської національності і дуже ображалися, коли їм у Києві сказали, що Крим це вже не Україна. Коли є воїни з Криму, які воюють за Україну», – сказав самооборонівець.
Набір добровольців у батальйон «Криму» розпочався ще в червні. Рішення створити батальйон «Крим» ухвалене командуванням Нацгвардії у відповідь на звернення понад 2 тисяч резервістів з батальйону «Донбас», а також кримчан-добровольців.