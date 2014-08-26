Кримські татари купили тепловізор для батальйону "Крим"

Самооборонівці знайшли спонсорів серед кримських бізнесменів, які забезпечили батальйон тепловізором. Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на сайт волинської Самооборони Майдану.

«Бійці військового формування звернулися до Самооборони Майдану Волині з проханням про допомогу. Так, завдяки волонтеру Роману Мартинюку і Союзу ветеранів Афганістану Самооборона передала бійцям 10 «народних» бронежилетів», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа свята кримські татари прикрасили Бахчисарай прапорами України (фото)Крім цього, з Луцька були доставлені 10 пар наколінників, 10 пар – налокітників, п'ять рацій. Також вдалося купити тепловізор за 4500 доларів. Кошти на його придбання передали підприємці з Криму.

«Незважаючи на те, що колеги-волонтери стверджували, що знайти його (тепловізор – ред.) практично неможливо, відправили тепловізор з дальністю 1200 м, про що так просили хлопці», – повідомив заступник керівника Штабу Самооборони Волині Сергій Чуриков.

Читайте такожКримські татари пропонують поширити АРК на південь ХерсонщиниУ Самообороні Волині повідомили, що спонсори недешевої покупки – кримські татари, які зараз живуть на території окупованого півострова.

«Зі зрозумілих причин, я не можу надати інформацію про них. Скажу лише, що хлопці татарської національності і дуже ображалися, коли їм у Києві сказали, що Крим це вже не Україна. Коли є воїни з Криму, які воюють за Україну», – сказав самооборонівець.

Набір добровольців у батальйон «Криму» розпочався ще в червні. Рішення створити батальйон «Крим» ухвалене командуванням Нацгвардії у відповідь на звернення понад 2 тисяч резервістів з батальйону «Донбас», а також кримчан-добровольців.