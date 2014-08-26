Назарбаєв виступає за прямий діалог між Порошенком і Путіним

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з главою Української держави в Мінську.

«Я думаю, що головне - щоб ви прямо говорили з Путіним. І для Росії, і для України, здається, настає година істини. Адже далі це кровопролиття продовжуватися не може», - підкреслив Назарбаєв, додавши, що сторонам необхідно шукати компроміс для досягнення миру якнайшвидше.Читайте такожПочалася зустріч Порошенка з Назарбаєвим

Президент Казахстану також заявив про готовність його країни надати гуманітарну допомогу сходу України.

У свою чергу, Порошенко позитивно оцінив зустріч з Назарбаєвим, зазначивши, що Казахстан завжди був і залишається другом України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Мінську відбудеться зустріч у форматі «Україна – ЄС - «Євразійська трійка» (Росія, Білорусь, Казахстан).

Україна, Росія, Білорусь і Казахстан будуть представлена на рівні президентів. Також у зустрічі візьмуть участь високий представник ЄС з питань безпеки і зовнішньої політики Кетрін Ештон, віце-президент Єврокомісії - комісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер і комісар з питань торгівлі Карл де Гухт.Читайте такожПутін прибув до Мінська

Порошенко в Мінську вже провів двосторонні зустрічі з Ештон і президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Очікується, що в Мінську Порошенко зустрінеться і з президентом РФ Путіним.