РНБО: Обстановка в Маріуполі стабільна

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

“Обстановка в Маріуполі стабільна, людей заспокоїли... Усі під'їзди до міста заблоковані блокпостами, траса Новоазовськ - Маріуполь знаходиться під контролем українських військових”, - сказав Лисенко.

Читайте такожМаріуполь перебуває під контролем і захистом підрозділів Нацгвардії - ОДАНа запитання, чому в місті не спостерігається бойової техніки, Лисенко відповів, що все озброєння перебуває на підступах до міста, “і якщо його не помічають, то це говорить про хорошу роботу наших військових”. “Там дійсно є техніка, якою терористів можна зупинити”, - наголосив Лисенко.