Опубліковано відео бойових дій під Іловайськом

Запис викладено на каналі ресурсу Лівий берег на відеохостингу youtube.

На відео видно бійців одного з добровольчих батальйонів, які ведуть вогонь, пересуваються під прикриттям бронетехніки, переносять до укриття поранених.

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Обрежно, в записі наявна обсценна лексика.