Опубліковано відео бойових дій під Іловайськом
13:25, 27 серпня 2014Політика
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У мережі з'явився відеозапис, знятий на позиціях українських силовиків під Іловайськом.
З'явилося відео бойових дій під Іловайськом / скріншот
Запис викладено на каналі ресурсу Лівий берег на відеохостингу youtube.
На відео видно бійців одного з добровольчих батальйонів, які ведуть вогонь, пересуваються під прикриттям бронетехніки, переносять до укриття поранених.
Читайте такожСиловики ведуть бої в семи населених пунктахРаніше повідомлялося, що силовики захопили частину Іловайська, однак в іншій частині бойовики мають укріплений район. Бої тривають.
Обрежно, в записі наявна обсценна лексика.
Бої під Іловайськом
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