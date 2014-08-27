Опубліковано відео бойових дій під Іловайськом

13:25, 27 серпня 2014
Політика
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У мережі з'явився відеозапис, знятий на позиціях українських силовиків під Іловайськом.

З'явилося відео бойових дій під Іловайськом / скріншот

Запис викладено на каналі ресурсу Лівий берег на відеохостингу youtube.

На відео видно бійців одного з добровольчих батальйонів, які ведуть вогонь, пересуваються під прикриттям бронетехніки, переносять до укриття поранених.

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Обрежно, в записі наявна обсценна лексика.

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