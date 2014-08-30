Україна почала отримувати військово-технічну допомогу від країн ЄС - Порошенко

21:17, 30 серпня 2014
Політика
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Україна почала отримувати військово-технічну допомогу на двосторонньому рівні від країн-членів Європейського Союзу.

Страны ЕС отправляют Украине военно-техническую помощь / УНИАН

Про це повідомив президент України Петро Порошенко в Брюсселі, де перебував в суботу з одноденним візитом, повідомляє власний кореспондент агентства УНІАН. 

За його словами, на двосторонньому рівні відбулися консультації з розширення військово-технічного співробітництва. 

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”Ми, нарешті, фіксуємо отримання військово-технічної допомоги і розвитку співробітництва з багатьма країнами на двосторонньому рівні, що дозволить нам серйозно підвищити боєздатність наших збройних сил. Левова частина цієї співпраці буде присвячена несмертельній зброї”, - сказав Порошенко. 

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Він також повідомив, що ”ця дискусія продовжиться 4-5 вересня на саміті НАТО в Уельсі”.

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