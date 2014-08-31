Баррозу обіцяє швидко визначитися з новими санкціями проти Росії

„Комісія швидко розробить подальші пропозиції щодо обмежувальних заходів, як про це одноголосно просила нас Європейська Рада. Але санкції – це не мета. Вони – інструмент, щоб показати російському керівництву, що у 21 сторіччі така поведінка неприйнятна. І ми закликаємо їх конструктивно працювати з ЄС та з Україною”, - заявив Баррозу в неділю по завершенні саміту ЄС.

Він переконаний, що „немає сенсу мати такого роду конфлікти чи нову холодну війну”. „Я про це чітко сказав президенту Путіну вчора. Дуже великий контраст між зобов’язаннями, які повторюються, політичноим діалогом та драматичною ситуацією на місці. Цій кризі немає військового вирішення. Ще не пізно, але час швидко спливає. Тільки мирний шлях може це вирішити”, - наголосив Баррозу.

Президент ЄК нагадав, що Комісія працює над деескалацією ситуації та відіграє активну посередницьку роль у переговорах між Росією та Україною щодо енергетики та торгівлі. „Щодо енергетики, повинно бути рішення, яке гарантує безпеку постачання для України та Європи. У торгівлі – ми готові прагматично вирішити можливі проблеми, які можуть бути при імплементації поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі”, - сказав він.

Читайте такожЄврокомісія за тиждень підготує нові санкції проти РосіїЗа словами Баррозу, лідери ЄС „надсилають чіткий сигнал, що вони підтримують український народ та його право вирішувати його власне майбутнє”.