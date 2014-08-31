Половина українців підтримує проведення АТО, третина проти - опитування

Більшість українців (57%) вважають, що АТО на Донбасі повинна завершитися негайно і перед її проведенням слід надати перевагу пошуку компромісів і мирного врегулювання, третина (34%) опитаних вважають, що АТО потрібно продовжувати, а кожен десятий респондент завагався з відповіддю.

Про це свідчать результати дослідження "Оцінки населенням АТО на Донбасі", проведеного в серпні Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка спільно з Центром "Соціальний моніторинг", які цитує Дзеркало тижня.

Як повідомила голова правління Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка Ольга Балакірєва, чим ближче територія проживання опитаних до зони ведення АТО, тим більше число противників "воєнного шляху" розв'язання конфлікту.

Читайте такожІз Росії позиції сил АТО обстріляли протитанковими керованими ракетамиТак, 70% жителів східних регіонів, найбільш наближених до Донбасу, вважають, що АТО повинна припинитися. А серед опитаних у Донецькій і Луганській областях (опитування проводилося тільки в тій частині цих областей, де немає АТО) -77% висловились за негайне завершення військових дій. Таким чином, найбільша частка прихильників припинення АТО і тих, хто прагне до компромісу - на Сході, Донбасі, Півночі та Півдні України, в той час як на Заході і в Києві переважає точка зору, що бойові дії в межах АТО повинні продовжуватися.

"При цьому кількість українців, які не підтримують АТО, значна - 31,5%. Кількість респондентів, які в цілому або частково підтримують проведення АТО, - 56%, але близько половини з них (21%) виступають за припинення конфлікту. Прихильники продовження АТО очікують швидкого вирішення конфлікту, а ті, хто виступає за пошук компромісів і мирне врегулювання, вважають, що конфлікт буде тривалим і навряд чи скоро завершиться", - повідомила Балакірєва.

Читайте такожУкраїна повернула до Росії затриманих на Донбасі десантниківВ цілому, більшість українців вважають, що конфлікт на Донбасі не буде затяжним. Приблизно 60% переконані, що він триватиме не більше півроку, а 22% думають, що він закінчиться через один-два місяці. Однак 7,5% опитаних вважають, що конфлікт може закінчитися через рік, 6% - не раніше, ніж через рік, і 7% побоюються, що бойові дії розтягнуться на кілька років.

Але при цьому, зазначила соціолог, більшість опитаних думають, що конфлікт залишиться локальним і не пошириться за територію Донбасу. На швидке завершення військового конфлікту на Донбасі розраховує третина (31%) українців, майже стільки ж (32%) вважають, що він буде затяжним, але за межі Донбасу не вийде. Близько 15% побоюються поширення військового конфлікту на всю територію України, найбільший рівень цих побоювань висловили жителі південних областей (35%).