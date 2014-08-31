"Шторм" вийшов з оточення під Луганськом

Про це розповів речник РНБО Андрій Лисенко, повідомляє Українська правда.

"Співробітники підрозділу спецпризначення УМВС в Одеській області "Шторм" без втрат вийшли з оточення в районі села Георгіївка на південь від Луганська", - розповів він.

Читайте такожУ Луганську бойовики 6 разів з "Градів" атакували позиції сил АТО - активіст

Лисенко повідомив, що "штормівці" вивели колону з 62 одиниць техніки, включаючи захоплений БМД.

Також бійці допомогли виїхати більше як 50 автомобілям "з мешканцями Георгіївки та Лутугиного, яким погрожували терористи".