"Шторм" вийшов з оточення під Луганськом
22:38, 31 серпня 2014Політика
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Підрозділ спецпризначення одеської міліції "Шторм" вийшов без втрат з оточення з-під Луганська.
REUTERS
Про це розповів речник РНБО Андрій Лисенко, повідомляє Українська правда.
"Співробітники підрозділу спецпризначення УМВС в Одеській області "Шторм" без втрат вийшли з оточення в районі села Георгіївка на південь від Луганська", - розповів він.
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Лисенко повідомив, що "штормівці" вивели колону з 62 одиниць техніки, включаючи захоплений БМД.
Також бійці допомогли виїхати більше як 50 автомобілям "з мешканцями Георгіївки та Лутугиного, яким погрожували терористи".
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