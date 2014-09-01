За останні дні РФ перекинула до України 10-20 тисяч своїх солдат - радник міністра оборони
09:10, 01 вересня 2014Політика
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За останні дні Росія перекинула на Донбас 10-20 тисяч своїх солдат.
REUTERS
Про це в соцмережі написав координатор Громадянського руху "Спільна Справа", радник міністра оборони Олександр Данилюк. Читайте такожУ Росії підрахували кількість власних солдат на Донбасі – їх близько 15 тисяч
"Росіяни загнали за ці дні в Україну 10-20 тисяч своїх солдат. Це на додачу до того, що тут вже було. Треба припинити гратись в тербатальйони і почати розгортати бригади в дивізії", - зазначив він.
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