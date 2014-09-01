За останні дні РФ перекинула до України 10-20 тисяч своїх солдат - радник міністра оборони

Про це в соцмережі написав координатор Громадянського руху "Спільна Справа", радник міністра оборони Олександр Данилюк. Читайте такожУ Росії підрахували кількість власних солдат на Донбасі – їх близько 15 тисяч

"Росіяни загнали за ці дні в Україну 10-20 тисяч своїх солдат. Це на додачу до того, що тут вже було. Треба припинити гратись в тербатальйони і почати розгортати бригади в дивізії", - зазначив він.