Батальйон "Прикарпаття" вивели із зони АТО, щоб відновити боєздатність

П'ятий батальйон територіальної оборони "Прикарпаття" виведений із зони АТО до місця відновлення боєготовності.

Про це пише ТСН. "Згідно з рішенням начальника Генштабу - Головнокомандувача ЗСУ 5 батальйон тероборони виведений до місця відновлення боєготовності", - повідомляє прес-служба Івано-Франківської обладміністрації, посилаючись на офіційну відповідь заступника секретаря РНБО України Олександра Литвиненка. Читайте такожТимчук: російські військові обстріляли медичну колону сил АТО 25 серпня голова обладміністрації звертався до керівництва держави з проханням вивести батальйон із зони АТО для переформування і відновлення боєздатності.

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