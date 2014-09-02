Батальйон "Прикарпаття" вивели із зони АТО, щоб відновити боєздатність
08:47, 02 вересня 2014Політика
0 0
П'ятий батальйон територіальної оборони "Прикарпаття" виведений із зони АТО до місця відновлення боєготовності.
REUTERS
Про це пише ТСН.
"Згідно з рішенням начальника Генштабу - Головнокомандувача ЗСУ 5 батальйон тероборони виведений до місця відновлення боєготовності", - повідомляє прес-служба Івано-Франківської обладміністрації, посилаючись на офіційну відповідь заступника секретаря РНБО України Олександра Литвиненка.
Читайте такожТимчук: російські військові обстріляли медичну колону сил АТО
25 серпня голова обладміністрації звертався до керівництва держави з проханням вивести батальйон із зони АТО для переформування і відновлення боєздатності.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter