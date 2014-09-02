З другої спроби ВР ухвалила закон про соцзахист нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 240 із 308 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Це було повторне голосування, оскільки першого разу законопроект підтримав 221 (за необхідних 226 - УНІАН) із 308 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено забезпечення соціального захисту осіб, які під час Революції гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), інших подій, що пов'язані із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, виявили особливу громадянську мужність, патріотизм, самовіддано служили українському народу, відстоювали конституційні засади демократії, права і свободи людини, вели активну благодійну, гуманістичну, громадську діяльність та нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, на рівні, що відповідає їх заслугам.

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Законом, який визначений президентом України як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою, визначено з дня, наступного за днем опублікування закону, віднести до категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною осіб, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні, та поширити на них всі пільги, що передбачені для цієї категорії осіб.

Також особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, та членам їх сімей встановлювати пенсії за особливі заслуги перед Україною.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що реалізація закону потребуватиме видатків державного бюджету на надання відповідним особам пільг та гарантій (виплата щорічної грошової допомоги, пільговий проїзд, пенсійні виплати, забезпечення паливом, ліками, санаторно-курортним лікуванням, знижка за житлово-комунальні послуги), за попередніми підрахунками Міністерства фінансів, близько 25 тис. грн на одну особу на рік.