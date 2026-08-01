За 1500 км від кордону: в Уфі після атаки дронів палає нафтопереробний завод (відео)

Прильотів могло бути кілька: над заводом піднімаються два стовпи чорного диму.

Цієї ночі дрони масово атакували Уфу в Башкортостані, за 1500 кілометрів від кордону з Україною. У місті після атаки спалахнула пожежа на одному з нафтопереробних заводів, у мережі пишуть про кілька точок прильоту.

Так, місцеві мешканці повідомляли про безпілотники та вибухи, про небезпеку БПЛА в Башкортостані попереджали моніторингові канали. Пізніше глава республіки заявив про відбиття атаки БПЛА на Уфу та "задимлення" на території промислової зони через уламки, що впали.

"Відбили чергову атаку БПЛА на Уфу. Через уламки збитого безпілотника, що впали на території промислової зони, виник задимлення. Усі служби на місці, оперативно ліквідують наслідки. Загиблих і постраждалих немає", – написав він.

Відео дня

В Уфі розташовані три нафтопереробні заводи, Telegram-канал Astra встановив, що під атакою опинився "Башнефть-Уфанефтехім". При цьому прильотів могло бути кілька, над заводом піднімаються два стовпи чорного диму.

"Башнефть-Уфанефтехім" – нафтопереробний завод, що розташований у Північній промисловій зоні Уфи та входить до групи "Башнефть". Підприємство переробляє до 8,2 млн тонн нафти на рік, випускає моторні палива, нафтовий кокс, зріджені гази, сірку та ароматичні вуглеводні.

В Уфі розташовані три потужні нафтопереробні заводи, які фактично знаходяться впритул один до одного: "Башнефть-Уфанефтехім", "Башнефть-Новойл", "Башнефть-УНПЗ". Вони утворюють Уфимський нафтопереробний комплекс – один із найбільших у Росії. Його сукупна потужність сягає 23,5 млн тонн сировини на рік.

Удари ЗСУ по Росії

Кремль дедалі активніше намагається перешкодити росіянам публікувати в соцмережах відеозаписи руйнувань після атак українських дронів – за останні місяці обмеження на зйомку ударів були введені приблизно у двох третинах регіонів Росії.

Російська влада заявляє, що поширення відеозаписів атак в інтернеті дозволяє Україні оцінити збитки та точно визначити ймовірне місце розташування російських систем ППО. Критики стверджують, що заборона – це спроба Кремля зберегти обличчя, покликана підтримувати ілюзію того, що війна має мінімальний вплив на життя пересічних росіян.

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