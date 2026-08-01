Такого розпачу ще не було: нардеп про удари Росії по українському бізнесу

Економіка України зазнає значних втрат через російські удари.

Ситуація в економічному секторі значно погіршується на тлі російських атак по українській логістиці та бізнесу.

Про це заявив нардеп, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в етері телемарафону.

"Ситуація значно погіршується у зв'язку з логістикою, у зв'язку з обстрілами. Я зустрічаюся щодня з бізнесом і дійсно такого розпачу від втрат, від втрат складських приміщень, від втрат товару, запасів товарних не було з 2022 року. Тому економіка зазнає на сьогодні значних втрат", – сказав він.

Відео дня

Російські атаки по українському бізнесу: що відомо

Як повідомляв УНІАН, останнім часом Росія посилила атаки на український бізнес. Зокрема, днями на Вінничині була атака по відділенню "Нової пошти". Цее стало щонайменше десятим ударом окупантів по обʼєктах компанії за останній час.

А в ніч на 1 серпня окупанти завдали удару по логістичному складу у Броварах. Перед цим, на початку літа Росія атакувала завод "Яготинський для дітей" у Броварському районі, внаслідок чого загинули четверо людей.

Крім того, за даними видання Financial Times, окупанти знищили сотні АЗС по всій Україні. Журналісти відзначали, що ціллю таких атак є погіршення звичного життя для цивільних.

Вас також можуть зацікавити новини: