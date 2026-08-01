Війна, посуха та Ель-Ніньо: ринок продовольства потрапив в 'ідеальний шторм', - Bloomberg

Глобальні ціни на зерно виросли на 10% лише за липень, а ситуація далека від покращення.

Ескалація війни в Україні, затяжна спека в Європі та кліматична аномалія в Тихому океану загрожують стабільності світового ринку продовольства, що може вилитися в прискорення споживчої інфляції. Про це пише Bloomberg.

Найбільшою проблемою автор публікації вважає саме ситуація навколо Чорного моря. Росія та Україна забезпечують понад чверть світової торгівлі пшеницею, майже дві третини експорту соняшникової олії та близько 10% світових поставок кукурудзи. Останнім часом обидві країни активізували удари по зерновій інфраструктурі та судноплавству. Зокрема, Росія атакувала судна поблизу українського узбережжя, тоді як удар українських безпілотників пошкодив інфраструктуру російського порту Тамань.

"Це знову розпалює занепокоєння щодо вартості продовольства та постачання до країн, які стали залежними від імпорту недорогого чорноморського зерна", - пише Bloomberg.

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Світові ціни на пшеницю вже різко пішли в гору через ескалацію війни в Україні. Протягом липня котирування зросли більш ніж на 10%, що може стати найбільшим місячним стрибком із 2024 року.

Однак, як наголошується у публікації, проблеми не обмежуються лише війною. Інші провідні аграрні регіони також стикаються з екстремальними погодними умовами, а також із подорожчанням пального та добрив через затяжну кризу довкола Ірану, що посилює фінансовий тиск на фермерів.

За даними Bloomberg, через тривалу хвилю спеки, посухи та масштабні лісові пожежі в Європі, очікується найбільше за десятиліття скорочення виробництва зернових в цій частині світу. Крім того, посушлива погода загрожує врожаю пшениці в Австралії - теж одному з найбільших експортерів продовольства.

Однак під ударом не тільки пшениця. Більш ніж половина планети дуже залежить від врожаю рису. А через посилення кліматичного явища Ель-Ніньйо цього року виробництво цієї культури опинилося під загрозою у В'єтнамі, на Філіппінах та в Індії – найбільшому світовому виробнику й експортері рису.

Експорт зерна з України

Як писав УНІАН, Росія посилила атаки на українські порти, через які проходить 90% експорту зерна та олійних культур, що загрожує катастрофічними наслідками для аграрного сектору. Попри прогнозований урожай у 81 млн тонн, експорт уже скоротився на чверть, а кількість атак може зробити ситуацію критичною.

Прем’єр Сергій Корецький попередив, що глобальні перебої з експортною логістикою можуть спричинити інфляційний тиск на світову економіку у розмірі 60–150 млрд доларів на рік. Разом з тим, за його словами, неможливість експортувати зерно призводить до зниження цін всередині України.

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