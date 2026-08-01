ОАЕ можуть допомогти Україні з безпекою в Чорному морі, - Зеленський

Президент нагадав, що раніше Україна вже надала безпекову допомогу країнам Перської затоки.

Об'єднані Арабські Емірати можуть допомогти Україні із убезпеченням морських торговельних шляхів у Чорному морі. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

"Зараз ми говорили, як Емірати можуть допомогти нам у Європі, зокрема у Чорноморському регіоні. Це стосується продовольчої безпеки, безпеки морських шляхів і збільшення можливостей для захисту життів. Також говорили про двосторонні проєкти в різних сферах. Працюємо, щоб все вдалося реалізувати", - повідомив Зкеленський.

Він також висловив вдячність Еміратам "за повне розуміння ситуації" і підтримку мирних зусиль України.

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"Україна завжди допомагає тим, хто допомагає нам. У цьому році українці суттєво підтримали безпеку наших партнерів в [Перській] затоці", - додав глава держави.

Коментуючи нічну російську атаку, Зеленський зауважив, що у Києві бачать кожного лідера та кожну країну, які реагують на російські удари по Україні. Разом з тим він наголосив, що єдина по-справжньому сильна реакція – це додаткова пдопомога українській державі.

"Ракети для "петріотів" у світі є, важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення – рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах. І кожен день відсутності такої відповідної допомоги важливої – це можливість Росії вбивати людей", - сказав Зеленський.

Він також закликав партнерів "реагувати додатковими й реальними санкціями".

Нічний удар по Україні

Як писав УНІАН, у ніч на 1 серпня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши 35 ракет і 185 ударних дронів, основний удар прийшовся на Київщину. Сили ППО знищили 156 цілей, але зафіксовано влучання 26 балістичних і 4 протикорабельних ракет, що спричинило руйнування в п’яти районах столиці.

Внаслідок атаки загинули дев’ятеро людей, понад 30 отримали поранення, згоріли п’ять карет швидкої допомоги та пошкоджено десятки автомобілів.

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