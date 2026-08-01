Дамба в Китаї змістила вісь Землі й подовжила день: тепер будують ще більшу

Китай розпочав будівництво найбільшої у світі гідроелектростанції в Тибеті, яка буде майже втричі потужнішою за знамениту греблю "Три ущелини".

Китай розпочав будівництво найбільшої у світі гідроелектростанції в південно-східній частині Тибету. Проєкт вартістю близько 170 млрд доларів стане майже втричі потужнішим за знамениту греблю"Три ущелини". На тлі цього вчені знову згадали дослідження NASA, яке показало, що настільки масштабні гідротехнічні споруди здатні чинити, хай і дуже незначний, але вимірюваний вплив на обертання Землі.

Як пише The Pulse, ще у 2005 році геофізик NASA Бенджамін Фонг Чао дослідив наслідки наповнення водосховища греблі "Три ущелини" на річці Янцзи. Після завершення будівництва в ньому виявилося близько 44 млрд тонн води. За розрахунками вченого, такий перерозподіл маси дещо збільшив момент інерції Землі, через що тривалість доби зросла приблизно на 0,06 мікросекунди, а вісь обертання змістилася приблизно на 2 сантиметри.

Ці зміни неможливо помітити у повсякденному житті, проте сучасні наукові прилади здатні їх зафіксувати. Пізніші дослідження також показали, що сукупний вплив тисяч гребель по всьому світу за останні десятиліття міг змістити вісь обертання Землі майже на метр.

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Тепер увага вчених прикута до нового проєкту Китаю. У липні 2025 року влада офіційно розпочала будівництво гігантської ГЕС на річці Ярлунг-Цангпо. На ділянці довжиною близько 50 кілометрів річка падає майже на 2 тисячі метрів, що робить це місце одним із найпотужніших гідроенергетичних ресурсів на планеті.

Очікується, що нова станція вироблятиме близько 300 млрд кВт·год електроенергії на рік – це майже втричі більше, ніж виробляє гребля "Три ущелини".

Окрім інженерних досягнень, проєкт викликає екологічні побоювання. Нижче за течією Ярлунг-Цангпо перетворюється на річку Брахмапутру, яка протікає через Індію та Бангладеш. Від її стабільного режиму залежать мільйони людей, сільське господарство та річкові екосистеми. Фахівці попереджають, що зміна стоку може вплинути на міграцію риб, перенесення наносів та сезонні паводки.

Поки що фізики не можуть сказати, чи матиме нова мегагребля помітний вплив на обертання Землі. Однак приклад "Трьох ущелин" уже показав, що масштабні інженерні проєкти здатні не тільки змінювати ландшафт і річки, а й викликати ледь помітні зміни у фізичних параметрах усієї планети.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що магнітна вісь Землі також змістилася і рухається у невизначеному напрямку.

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