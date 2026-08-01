Морські дрони потопили контейнеровоз 'Росатома' у Чорному морі: Зеленський показав відео

Судно затонуло в ніч на 1 серпня в Чорному морі за 130 миль від Новоросійська.

У Чорному морі затонув контейнеровоз "Яніна" компанії Fesco (входить до складу "Росатому") після атаки морських дронів. Про це спочатку повідомили російські ЗМІ, а згодом факт удару підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Оновлено о 14:00. Зеленський показав відео, на якому видно, як дрон наближається до російського судна.

"Знищено російський контейнеровоз "Яніна", що перебував під санкціями, який плив під російським прапором і мав місткість понад 100 тисяч тонн. Завдяки влучності наших Сил оборони він пішов на дно", – написав президент.

Він також додав, що підрозділи Служби безпеки завдали удару по інфраструктурі трьох російських НПЗ у Башкортостані, відстань до яких становить близько 1600 кілометрів.

Голова "Росатома" Олексій Ліхачов заявив, що судно затонуло в ніч на 1 серпня в Чорному морі за 130 миль від Новоросійська в результаті атаки двох українських морських дронів. Усі 17 членів екіпажу були врятовані.

При цьому голова "Росатома" стверджує, що це було "звичайне мирне судно", яке перевозило цивільну продукцію.

"Це був звичайнісінький мирний контейнеровоз, що прямував міжнародними водами й перевозив цивільну продукцію – від заморожених продуктів до будівельних та оздоблювальних матеріалів. Таку атаку неможливо трактувати інакше, як піратство та морський розбій", – заявив він.

Як пише Astra, посилаючись на дані на сайті FESCO, контейнеровоз "ФЕСКО Яніна" був прийнятий до складу флоту компанії у вересні 2021 року. Довжина судна – 142 метри, ширина – 22 метри, дедвейт – 13 007 тонн, місткість – 962 TEU. Екіпаж контейнеровоза складається з 14 осіб.

Війна дронів на морі

Раніше ЗМІ повідомляли, що РФ розпочала оснащення своїх великих надводних кораблів новими системами радіоелектронної боротьби, щоб протистояти атакам українських безпілотників. Комплекс під назвою "Пероєд-М" було помічено на чотирьох кораблях ВМФ Росії.

Тим часом американська компанія ReconCraft планує щорічно випускати сотні, а згодом і тисячі морських дронів Magura на виробничих майданчиках в Орегоні та Південній Кароліні.

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