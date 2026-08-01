Найкрасивіші села Франції, які варто відвідати хоча б раз у житті

Щоб відчути французький шарм, не варто їхати до великих міст.

Звичайні туристи їдуть до великих міст Франції, щоб знайти горезвісний французький шарм. Мало хто знає, що для цього краще вибрати одне з неймовірно красивих селищ.

Lonely Planet склали список найкрасивіших сіл, які обов’язково варто відвідати.

Гріньян, департамент Дром, регіон Овернь-Рона-Альпи – найкращий вибір для любителів лавандових пейзажів

Гріньян вражає фіолетовим морем, яке простягається в усіх напрямках, коли стоїш на оглядовому майданчику замку XII століття. Лаванда в цьому регіоні цвіте з середини червня до середини липня.

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Канде-Сен-Мартен, Ендр-і-Луара, Центр-Валь-де-Луара – ідеальне місце для безтурботних днів біля води

Село Канде-Сен-Мартен розташоване на злитті річок В’єнн і Луари. Тут можна вирушити в круїз на річковому судні, продегустувати вина в прибережних виноробнях і відвідати церкву XII століття, але найкраще, що можна тут зробити, – це зануритися у води Луари або взяти напрокат каяк у верхів’ях річки й просто плисти за течією.

Манігод, Верхня Савойя, Овернь-Рона-Альпи – ідеальне місце для спорту взимку та походів влітку

Багато гірськолижних курортів поза сезоном перетворюються на міста-привиди, але не Манігод. Звісно, свіжий шар снігу створює ідеальні умови на схилах Ла-Клюза. Однак із настанням літа ці самі гори перетворюються на грандіозне квіткове шоу. Крім того, цілий рік "Lo Garâjo" – концептуальне кафе, розташоване в переобладнаному гаражі, – розважає місцевих жителів найрізноманітнішими заходами: від джазових квартетів до йога-бранчів.

Камаре-сюр-Мер, Фіністер, Бретань – найкраще місце для художника

Цілком природно, що нестримне й надзвичайно чарівне Камаре-сюр-Мер приваблює художників. З'єднаний вузькою смугою суші з рештою Фіністера, на західному краю Бретані, півострів Крозон являє собою масив гранітних валунів, пурпурового вересу та звивистого узбережжя. З самого села відкриваються краєвиди на море та небо, що постійно змінюються.

Вів'є, Ардеш, Овернь-Рона-Альпи – найкраще середньовічне селище

Поїздка до цього селища на березі Рони перенесе вас у епоху Відродження. Бруковані вулички звиваються між арками, ведучи до собору, що височіє над населеним пунктом немов корона. Історія цієї величної споруди сягає IV століття н. е., хоча більша частина нинішньої будівлі датується XII століттям.

Наур, Сомма, Верхня Франція – найкраще місце для підземних пригод

Викопана вручну розгалужена мережа крейдяних кар’єрів – загалом близько 300 камер – дарує відвідувачам підземну пригоду, яка ніби зійшла зі сторінок улюбленого пригодницького роману. Історичний регіон Пікардія протягом століть був ареною багатьох воєн, і з середньовіччя до XVII століття місцеві жителі використовували цей лабіринт, щоб сховатися від загарбників.

Ла-Мален, Лозер, Окситанія – ідеальне місце для розваг

1000-метрові скелі, що обрамляють річку Тарн, настільки неприступні, що дорога, яка веде вниз до Ла-Малену, має більше поворотів, ніж атракціони. Знизу краєвиди не менш запаморочливі: небо здається настільки далеким, ніби ви дивитеся крізь перевернутий телескоп. Сама річка – справжній майданчик для пригод: вона просто створена для каякінгу, паддлбордингу, каньонінгу та рафтингу по бурхливій воді, а ущелини слугують скелелазною стіною з безмежними можливостями.

Флері, Рона, Овернь-Рона-Альпи – найкраще місце для поціновувачів вина

Ще у XIV столітті герцоги Бургундські, побачивши в місцевому вині конкурента своїм винам, заборонили сорт винограду гаме – основу вин Божоле. І лише зараз вина цього регіону знову починають завойовувати авторитет.

Крім того, це село з церковною вежею, тонкою як зубочистка, що височіє серед розкинутих виноградників, будинками кольору топленого масла та незліченними замками підкорить серце будь-кого. Вона також є відправною точкою для легендарного щорічного Божолеського винного марафону.

Арль-сюр-Теш, Східні Піренеї, Окситанія – найкраще місце для знайомства з дивовижними традиціями

Розташоване біля підніжжя Піренеїв, це колишнє шахтарське селище насамперед каталонське, а вже потім – французьке. Перебуваючи в тіні гори Канігу, вона є центром міфів і легенд – і жодна з них не така цікава, як та, яку вшановують на щорічному Каталонському фестивалі ведмедів. Щороку в лютому Арль-сюр-Тек та сусідні Прат-де-Молло-ла-Прест і Сен-Лоран-де-Сердан по черзі приймають у себе цей захід, під час якого протягом кількох днів поспіль мешканці села ганяються за "ведмедем", який, як стверджується, викрав місцеву дівчину; їдять м’ясо та у великих кількостях п’ють вино; а також танцюють під музику каталонського оркестру.

Раніше УНІАН назвав 5 маловідомих міст Європи для відпочинку.

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