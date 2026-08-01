Складено топ-10 найкращих ігор 2026 року, які незаслужено залишилися без уваги

2026 рік уже подарував гравцям чимало гучних релізів – від Resident Evil 9 і Forza Horizon 6 до ремейку Assassin's Creed Black Flag. Проте на тлі блокбастерів багато гідних проєктів залишилися практично непоміченими.
Журналісти ScreenRant склали список із десяти найкращих ігор року, які заслуговують на значно більшу увагу.
- GuildRun – одиночний PvE-автобатлер з елементами роуглайку від колишніх авторів Hearthstone. Незважаючи на те, що проєкт поки що доступний лише у форматі демо, контенту тут уже вистачає на десятки, якщо не сотні годин.
- Tides of Tomorrow – експериментальна сюжетна пригодницька гра з асинхронним мультиплеєром, де рішення інших гравців безпосередньо впливають на проходження. Світ постійно змінюється залежно від вчинків попередніх мандрівників.
Romeo Is a Dead Man – нова робота Суди51. Гравець бере на себе роль Ромео, який після смерті відроджується за допомогою нової супертехнології й шукає свою зниклу кохану Джульєтту. Гра поєднує динамічний екшен із сюрреалістичним сюжетом, змішуючи наукову фантастику, хоррор, фентезі та романтику.
- Planet of Lana II: Children of the Leaf – сиквел науково-фантастичного платформера про дівчинку та її ручного робокотика. Розробники зробили світ ще красивішим, поліпшили керування та додали нові випробування.
- Reanimal – кооперативний хоррор від творців Little Nightmares. Головні герої – осиротілі брат і сестра, яким потрібно пройти крізь пекло, щоб знайти своїх друзів. Гру хвалять за напружену атмосферу, головоломки та дизайн монстрів.
Solateria – красиво промальована гра в стилі "Метроїд" з Кореї. Головний герой – воїн вогню, який втратив пам’ять і вирушає на пошуки зниклого короля. Особливо високо критики оцінили бойову систему з акцентом на парирування та продуманий дизайн рівнів.
- Screamer – аркадна гоночна гра, яка поєднує в собі неоновий ретрофутуристичний світ, елементи файтингу та візуальний стиль 90-х. Головною особливістю стала унікальна система керування з використанням обох джойстиків, що вимагає високої точності.
- Luna Abyss – шутер з елементами bullet-hell, дія якого відбувається всередині інопланетної мегаструктури. Гравець поступово перетворюється зі звичайного бійця на справжню машину для знищення ворогів, одночасно долаючи складні платформерні ділянки.
- Replaced – 2.5D-платформер з екшеном у стилі кіберпанку. Головний герой – ШІ, який застряг у тілі людини, і тепер має розкрити зловісні таємниці могутньої корпорації.
- Crisol: Theater of Idols – похмурий хоррор, який журналісти описують як суміш BioShock та Resident Evil. Головний герой використовує власну кров для створення боєприпасів, а дія розгортається в готичній інтерпретації Іспанії, повній моторошних істот.
Раніше журналісти обрали 10 найкращих ігор у Steam, які можна пройти за один вечір. Усі ігри зі списку можна пройти за п’ять годин або швидше, при цьому кожна з них здатна подарувати яскраві емоції та надовго залишитися в пам’яті.
Також у мережі склали топ-5 найкращих RPG останніх років. Під час відбору враховувалися не тільки розміри ігрового світу, а й глибина рольової системи, свобода вибору та вплив рішень гравця на події.