Складено топ-10 найкращих ігор 2026 року, які незаслужено залишилися без уваги

Іноді саме невеликі проєкти від інді-розробників залишають більше вражень, ніж гучні AAA-релізи.

2026 рік уже подарував гравцям чимало гучних релізів – від Resident Evil 9 і Forza Horizon 6 до ремейку Assassin's Creed Black Flag. Проте на тлі блокбастерів багато гідних проєктів залишилися практично непоміченими.

Журналісти ScreenRant склали список із десяти найкращих ігор року, які заслуговують на значно більшу увагу.

GuildRun – одиночний PvE-автобатлер з елементами роуглайку від колишніх авторів Hearthstone. Незважаючи на те, що проєкт поки що доступний лише у форматі демо, контенту тут уже вистачає на десятки, якщо не сотні годин.

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Tides of Tomorrow – експериментальна сюжетна пригодницька гра з асинхронним мультиплеєром, де рішення інших гравців безпосередньо впливають на проходження. Світ постійно змінюється залежно від вчинків попередніх мандрівників.

Romeo Is a Dead Man – нова робота Суди51. Гравець бере на себе роль Ромео, який після смерті відроджується за допомогою нової супертехнології й шукає свою зниклу кохану Джульєтту. Гра поєднує динамічний екшен із сюрреалістичним сюжетом, змішуючи наукову фантастику, хоррор, фентезі та романтику.

Planet of Lana II: Children of the Leaf – сиквел науково-фантастичного платформера про дівчинку та її ручного робокотика. Розробники зробили світ ще красивішим, поліпшили керування та додали нові випробування.

Reanimal – кооперативний хоррор від творців Little Nightmares. Головні герої – осиротілі брат і сестра, яким потрібно пройти крізь пекло, щоб знайти своїх друзів. Гру хвалять за напружену атмосферу, головоломки та дизайн монстрів.

Solateria – красиво промальована гра в стилі "Метроїд" з Кореї. Головний герой – воїн вогню, який втратив пам’ять і вирушає на пошуки зниклого короля. Особливо високо критики оцінили бойову систему з акцентом на парирування та продуманий дизайн рівнів.

Screamer – аркадна гоночна гра, яка поєднує в собі неоновий ретрофутуристичний світ, елементи файтингу та візуальний стиль 90-х. Головною особливістю стала унікальна система керування з використанням обох джойстиків, що вимагає високої точності.

Luna Abyss – шутер з елементами bullet-hell, дія якого відбувається всередині інопланетної мегаструктури. Гравець поступово перетворюється зі звичайного бійця на справжню машину для знищення ворогів, одночасно долаючи складні платформерні ділянки.

Replaced – 2.5D-платформер з екшеном у стилі кіберпанку. Головний герой – ШІ, який застряг у тілі людини, і тепер має розкрити зловісні таємниці могутньої корпорації.

Crisol: Theater of Idols – похмурий хоррор, який журналісти описують як суміш BioShock та Resident Evil. Головний герой використовує власну кров для створення боєприпасів, а дія розгортається в готичній інтерпретації Іспанії, повній моторошних істот.

Раніше журналісти обрали 10 найкращих ігор у Steam, які можна пройти за один вечір. Усі ігри зі списку можна пройти за п’ять годин або швидше, при цьому кожна з них здатна подарувати яскраві емоції та надовго залишитися в пам’яті.

Також у мережі склали топ-5 найкращих RPG останніх років. Під час відбору враховувалися не тільки розміри ігрового світу, а й глибина рольової системи, свобода вибору та вплив рішень гравця на події.

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