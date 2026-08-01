Яку відеокарту купити у 2026 для ігор: названо найкращі моделі на будь-який бюджет

Найкращою відеокартою для більшості редакція PC Gamer назвала AMD Radeon RX 9070.

Авторитетний геймерський ресурс PC Gamer оновив рейтинг найкращих відеокарт, доступних для купівлі влітку 2026 року. Незважаючи на тривале зростання цін на GPU, спричинене високим попитом з боку індустрії ШІ та подорожчанням пам’яті, експерти вважають, що на ринку все ще є вдалі моделі практично для будь-якого бюджету.

Оглядачі склали невеликий список із п’яти моделей. Усі вони мають чудове співвідношення ціни та якості й ще не скоро застаріють.

Найкраща відеокарта року – AMD Radeon RX 9070

На думку авторів, саме вона пропонує найвигідніше співвідношення ціни та продуктивності. Карта впевнено справляється з сучасними іграми в роздільній здатності 1440p, отримала 16 ГБ пам'яті та помітно покращену продуктивність при трасуванні променів у порівнянні з попередніми поколіннями Radeon.

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Після завищеної рекомендованої стартової ціни вартість Radeon RX 9070 поступово стабілізувалася, що зробило її ще привабливішою.

Найкраща бюджетна відеокарта – GeForce RTX 5050

Це надійний вибір на актуальній архітектурі Blackwell. Прискорювач забезпечує оптимальну продуктивність у сучасних іграх у роздільній здатності 1080p і підтримує фірмові технології Nvidia, зокрема DLSS 4 з мультикадровою генерацією.

Тим, у кого бюджет трохи більший, варто доплатити за GeForce RTX 5060 – вона пропонує найкраще співвідношення FPS до вартості.

Лідер за співвідношенням "ціна за FPS" – Radeon RX 9060 XT 16 ГБ

За суму близько $400 покупець отримує потужний прискорювач і відразу 16 ГБ VRAM – обсяг, який дедалі частіше стає стандартом для сучасних ігор. Завдяки новій архітектурі RDNA 4 компанія AMD суттєво скоротила відставання від Nvidia у трасуванні променів.

За результатами тестів RX 9060 XT практично не поступається GeForce RTX 5060 Ti. При цьому вона працює холодніше, тихіше та енергоефективніше.

Найкраща відеокарта середнього класу – Radeon RX 9070 XT

Найкращий вибір у сегменті ~$600 для тих, кому потрібна максимальна продуктивність без переходу на наддорогі флагманські моделі. Відеокарта впевнено справляється з іграми у роздільній здатності 1440p на максимальних налаштуваннях і підходить для 4K-геймінгу, якщо використовувати технології масштабування FSR.

По суті, покупець отримує продуктивність рівня RTX 5070 Ti за нижчою ціною.

Найпотужніша ігрова відеокарта на ринку – GeForce RTX 5090

Вона забезпечує рекордну продуктивність у 4K, чудово справляється з трасуванням променів і повною мірою розкриває всі сучасні технології NVIDIA.

Однак її надзвичайно висока ціна, яка ще й зросла на тлі буму штучного інтелекту, робить покупку виправданою лише для ентузіастів і професіоналів, тоді як більшості гравців вигідніше вибрати більш доступні моделі.

Раніше експерти склали рейтинг найкращих і найгірших відеокарт в історії. За останні десятиліття ринок графічних процесорів подарував нам безліч культових моделей, але були й пристрої, що стали символом гучних провалів.

УНІАН писав, що користувачі обрали найкращого виробника відеокарт 2026 року. За підсумками опитування перше місце посіла не ASUS і не MSI.

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