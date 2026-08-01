Яку відеокарту купити у 2026 для ігор: названо найкращі моделі на будь-який бюджет

Авторитетний геймерський ресурс PC Gamer оновив рейтинг найкращих відеокарт, доступних для купівлі влітку 2026 року. Незважаючи на тривале зростання цін на GPU, спричинене високим попитом з боку індустрії ШІ та подорожчанням пам’яті, експерти вважають, що на ринку все ще є вдалі моделі практично для будь-якого бюджету.
Оглядачі склали невеликий список із п’яти моделей. Усі вони мають чудове співвідношення ціни та якості й ще не скоро застаріють.
Найкраща відеокарта року – AMD Radeon RX 9070
На думку авторів, саме вона пропонує найвигідніше співвідношення ціни та продуктивності. Карта впевнено справляється з сучасними іграми в роздільній здатності 1440p, отримала 16 ГБ пам'яті та помітно покращену продуктивність при трасуванні променів у порівнянні з попередніми поколіннями Radeon.
Після завищеної рекомендованої стартової ціни вартість Radeon RX 9070 поступово стабілізувалася, що зробило її ще привабливішою.
Найкраща бюджетна відеокарта – GeForce RTX 5050
Це надійний вибір на актуальній архітектурі Blackwell. Прискорювач забезпечує оптимальну продуктивність у сучасних іграх у роздільній здатності 1080p і підтримує фірмові технології Nvidia, зокрема DLSS 4 з мультикадровою генерацією.
Тим, у кого бюджет трохи більший, варто доплатити за GeForce RTX 5060 – вона пропонує найкраще співвідношення FPS до вартості.
Лідер за співвідношенням "ціна за FPS" – Radeon RX 9060 XT 16 ГБ
За суму близько $400 покупець отримує потужний прискорювач і відразу 16 ГБ VRAM – обсяг, який дедалі частіше стає стандартом для сучасних ігор. Завдяки новій архітектурі RDNA 4 компанія AMD суттєво скоротила відставання від Nvidia у трасуванні променів.
За результатами тестів RX 9060 XT практично не поступається GeForce RTX 5060 Ti. При цьому вона працює холодніше, тихіше та енергоефективніше.
Найкраща відеокарта середнього класу – Radeon RX 9070 XT
Найкращий вибір у сегменті ~$600 для тих, кому потрібна максимальна продуктивність без переходу на наддорогі флагманські моделі. Відеокарта впевнено справляється з іграми у роздільній здатності 1440p на максимальних налаштуваннях і підходить для 4K-геймінгу, якщо використовувати технології масштабування FSR.
По суті, покупець отримує продуктивність рівня RTX 5070 Ti за нижчою ціною.
Найпотужніша ігрова відеокарта на ринку – GeForce RTX 5090
Вона забезпечує рекордну продуктивність у 4K, чудово справляється з трасуванням променів і повною мірою розкриває всі сучасні технології NVIDIA.
Однак її надзвичайно висока ціна, яка ще й зросла на тлі буму штучного інтелекту, робить покупку виправданою лише для ентузіастів і професіоналів, тоді як більшості гравців вигідніше вибрати більш доступні моделі.
Раніше експерти склали рейтинг найкращих і найгірших відеокарт в історії. За останні десятиліття ринок графічних процесорів подарував нам безліч культових моделей, але були й пристрої, що стали символом гучних провалів.
УНІАН писав, що користувачі обрали найкращого виробника відеокарт 2026 року. За підсумками опитування перше місце посіла не ASUS і не MSI.