Яку відеокарту купити у 2026 для ігор: названо найкращі моделі на будь-який бюджет

Авторитетний геймерський ресурс PC Gamer оновив рейтинг найкращих відеокарт, доступних для купівлі влітку 2026 року. Незважаючи на тривале зростання цін на GPU, спричинене високим попитом з боку індустрії ШІ та подорожчанням пам’яті, експерти вважають, що на ринку все ще є вдалі моделі практично для будь-якого бюджету.

Оглядачі склали невеликий список із п’яти моделей. Усі вони мають чудове співвідношення ціни та якості й ще не скоро застаріють.

Найкраща відеокарта року – AMD Radeon RX 9070

На думку авторів, саме вона пропонує найвигідніше співвідношення ціни та продуктивності. Карта впевнено справляється з сучасними іграми в роздільній здатності 1440p, отримала 16 ГБ пам'яті та помітно покращену продуктивність при трасуванні променів у порівнянні з попередніми поколіннями Radeon.

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Після завищеної рекомендованої стартової ціни вартість Radeon RX 9070 поступово стабілізувалася, що зробило її ще привабливішою.

Найкраща бюджетна відеокарта – GeForce RTX 5050

Це надійний вибір на актуальній архітектурі Blackwell. Прискорювач забезпечує оптимальну продуктивність у сучасних іграх у роздільній здатності 1080p і підтримує фірмові технології Nvidia, зокрема DLSS 4 з мультикадровою генерацією.

Тим, у кого бюджет трохи більший, варто доплатити за GeForce RTX 5060 – вона пропонує найкраще співвідношення FPS до вартості.

Лідер за співвідношенням "ціна за FPS" – Radeon RX 9060 XT 16 ГБ

За суму близько $400 покупець отримує потужний прискорювач і відразу 16 ГБ VRAM – обсяг, який дедалі частіше стає стандартом для сучасних ігор. Завдяки новій архітектурі RDNA 4 компанія AMD суттєво скоротила відставання від Nvidia у трасуванні променів.

За результатами тестів RX 9060 XT практично не поступається GeForce RTX 5060 Ti. При цьому вона працює холодніше, тихіше та енергоефективніше.

Найкраща відеокарта середнього класу – Radeon RX 9070 XT

Найкращий вибір у сегменті ~$600 для тих, кому потрібна максимальна продуктивність без переходу на наддорогі флагманські моделі. Відеокарта впевнено справляється з іграми у роздільній здатності 1440p на максимальних налаштуваннях і підходить для 4K-геймінгу, якщо використовувати технології масштабування FSR.

По суті, покупець отримує продуктивність рівня RTX 5070 Ti за нижчою ціною.

Найпотужніша ігрова відеокарта на ринку – GeForce RTX 5090

Вона забезпечує рекордну продуктивність у 4K, чудово справляється з трасуванням променів і повною мірою розкриває всі сучасні технології NVIDIA.

Однак її надзвичайно висока ціна, яка ще й зросла на тлі буму штучного інтелекту, робить покупку виправданою лише для ентузіастів і професіоналів, тоді як більшості гравців вигідніше вибрати більш доступні моделі.

Раніше експерти склали рейтинг найкращих і найгірших відеокарт в історії. За останні десятиліття ринок графічних процесорів подарував нам безліч культових моделей, але були й пристрої, що стали символом гучних провалів.

УНІАН писав, що користувачі обрали найкращого виробника відеокарт 2026 року. За підсумками опитування перше місце посіла не ASUS і не MSI.

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