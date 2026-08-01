Росія вдарила по складу видавництва та однієї з найбільших книжкових мереж (відео)

Пожежа охопила весь склад площею 10 тис. кв. м. Після атаки книжкова мережа призупинила прийом онлайн-замовлень.

В ніч на 1 серпня російський безпілотник атакував склад українського видавництва "Ранок" у Харкові, в результаті чого згоріли тисячі книг, що там зберігалися.

Про це повідомив генеральний директор видавництва Віктор Круглов. "Приліт на склад "Ранка" у Харкові. Горять підручники", – повідомив він.

За даними керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синегубова, вогонь охопив склад видавництва площею 10 тис. кв. м.

"Одна людина отримала поранення", – додав Синегубов.

Склад також використовувався "Кноголендом", однією з найбільших книжкових мереж України, для зберігання книг та обробки замовлень клієнтів.

"Все горить", – коротко написав у соцмережі Ігор Зарудко, представник "Кноголенду".

Після атаки компанія тимчасово призупинила онлайн-замовлення, але її фізичні книгарні продовжували працювати.

Пізніше Круглов додав, що книжковий склад досі горить.

"Палає книжковий склад видавничої корпорації "Ранок". Два ракетні дрони в одне місце. Тобто це спеціально спланована акція зі знищення підручників та українських книжок... Це був також дистрибуційний центр "Книголенда". Десятки тисяч назв усіх видавництв України. Мільйони книжок", - написав Круглов.

Цей удар є останнім прикладом зростання кількості російських атак на українську книжкову індустрію. Так, за даними Українського книжкового інституту, лише в липні російські удари знищили понад 1,5 млн українських книг.

Удари по книжковій індустрії України

19 липня в результатінічного удару Росії по Києву було знищено майже 250 тис. книг, що належали українському видавництву "Кноголенд".

У результаті атаки на Київ у ніч на 2 липня було знищено 800 тис. книг на складі, де зберігалася продукція київського видавництва BookChef.

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