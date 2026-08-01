Україна могла отримати ізраїльський 'Залізний купол': WP розкрив, хто зірвав угоду

США вже навіть встигли виділити на це гроші.

Україна могла отримати ізраїльску систему протиповітряної оборони (ППО) "Залізний купол" у 2023 році. Цю ідею просував покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Втім, за даними The Washington Post, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зірвав цю угоду. За даними видання, тоді Нетаньягу наклав вето на це рішення. Підставою для цього стала угода про спільне виробництво, яка надає Ізраїлю право останнього слова в питанні використання системи, хоча батареї вже фактично були оплачені Вашингтоном.

Посольство Ізраїлю у США, у відповідь на питання журналістів, зазначило, що причиною позиції Нетаньягу щодо передачі Україні системи "Залізний купол", був страх Ізраїлю щодо того, що "ця технологія може потрапити до іранців". Водночас у посольстві наголосили, що замість цього Ізраїль віддав США системи ППО Patriot для передачі Україні.

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Зараз, як зазначає видання, низка американських законодавців просуває ідею розширення угоди про спільне виробництво. Пропонується розширювати її за межі протиракетної оборони, охопивши технологічні галузі: біологічну зброю, штучний інтелект, кібербезпеку та системи спрямованої енергії.

Але поки що цей законопроєкт викликав серйозні дискусії у США, оскільки частина законодавців, серед яких проізраїльські політики з обох партій, просувають це рішення. Тоді як ліві демократи та частина правих республіканців категорично проти цього.

"Це ставить під загрозу наш суверенітет і завдає шкоди нашій національній безпеці, обмежуючи наші можливості. Ракетні системи, які ми хотіли передати (Україні, – ред.), були розміщені на південному заході США і фінансувалися американськими платниками податків, але Ізраїль наклав вето на це", – заявив сенатор-демократ Кріс Ван Голлен.

"Залізний купол": що відомо

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що Ізраїль вперше в історії експортував систему ППО "Залізний купол" в іншу країну. Зазначається, що систему відправили в ОАЕ разом із запасом ракет-перехоплювачів. Також до країни вирушили ізраїльські фахівці для обслуговуванням системи.

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко раніше відзначав, що хоч "Залізний купол" і є якісною системою ППО, однак показники його збиття залишається приблизно на тому ж рівні, що і в Україні – близько 90%. Водночас він наголошував, що Ізраїль досяг такої ефективності на невеликій території своєї країни.

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